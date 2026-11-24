Ақылы курсқа бармай-ақ әзір болу: Қазақстандық оқушылар ҰБТ-ға қай жерде тегін дайындала алады?
Қазақстандық түлектер ҰБТ-2027-ге тегін дайындалып, байқау сынақтарын тапсыра алады. Қатемен жұмыс істеп, емтиханда кездесу ықтималдығы жоғары тақырыптарды меңгере алады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Төрт мыңға жуық тапсырма және ЖИ болжамы
Bilimqor.kz білім беру платформасында 18 пән бойынша 3 990 жаттығу тапсырмасы жинақталған. Материалдар қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді.
Тапсырмаларды құрастыру кезінде әзірлеушілер өткен жылдардағы ашық сұрақтар базасы мен Ұлттық тестілеу орталығының ресми спецификацияларын пайдаланады.
Жасанды интеллект емтихан материалдарындағы жекелеген тақырыптардың кездесу жиілігін талдап, оқушыларға дайындық барысында қай тұстарға көбірек көңіл бөлу керектігін анықтауға көмектеседі.
Дегенмен платформаны жасаушылар алдағы емтиханның нақты тапсырмаларына қолжетімділіктері жоқ екенін атап өтті.
Байқау сынақтары мен қателерді талдау тегін, яғни ол қолжетімді. Ал ЖИ-репетитордың кеңейтілген мүмкіндіктері үшін бөлек ақылы жазылым қарастырылған.
Тағы қай жерде тегін дайындалуға болады?
entkz.com платформасында 19 600-ден астам жаттығу сұрағы қолжетімді.
Оқушылар жекелеген тақырыптар бойынша тест тапсырып, күрделі тапсырмаларды сақтап қоя алады және жіберілген қателер негізінде жеке тесттер құрастыра алады.
Ұлттық тестілеу орталығы не ұсынады?
ҰБТ-ға дайындалуға арналған ресми материалдар Ұлттық тестілеу орталығының сайтында орналастырылған.
Талапкерлерге мыналар қолжетімді:
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пәндер бойынша тест спецификациялары;
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оқулықтар тізімі;
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емтихан тапсырмаларының үлгілері;
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мәтіндік сұрақтардың үлгілері;
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қосымша оқу материалдары.
Сонымен қатар prob-ent.testcenter.kz сайтында тегін тестілеуден өтуге болады.
Оқуға түсуге дайындалу кезінде ҰБТ өткізу ережелері, мерзімдері мен шарттары туралы ақпаратты ҰТО-ның ресми жарияланымдарымен салыстырып тексеріп отыру қажет.
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