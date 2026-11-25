Президент Қасым-Жомарт Тоқаев AI Journey 2026 конференциясына қатысады
25 Қараша 2026, 17:46
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25 Қараша 2026, 17:4625 Қараша 2026, 17:46
110Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы AI Journey 2026 халықаралық конференциясына қатысу үшін Мәскеу қаласына жұмыс сапарымен барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаевты әуежайдан Ресей Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды.
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