Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Ақмарал Ерекешева 6-орын алды
Франкфуртте көркем гимнастикадан әлем чемпионатының жекелей көпсайыс финалы аяқталды.
15 Тамыз 2026, 10:14
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