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  • Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Ақмарал Ерекешева 6-орын алды

Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Ақмарал Ерекешева 6-орын алды

Франкфуртте көркем гимнастикадан әлем чемпионатының жекелей көпсайыс финалы аяқталды.

15 Тамыз 2026, 10:14
АВТОР
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ҚР ҰОК 15 Тамыз 2026, 10:14
15 Тамыз 2026, 10:14
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Фото: ҚР ҰОК

16 жастағы қазақстандық гимнаст, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Ақмарал Ерекешева төрт жаттығудың қорытындысы бойынша 116,000 ұпай жинап, алтыншы орын алды.

Жарыстың жүлдегерлер үштігі:

  • Дарья Варфоломеева (Германия) – 119,500 ұпай;
  • Стилиана Николова (Болгария) – 117,600 ұпай;
  • София Раффаэли (Италия) – 117,550 ұпай.

Жекелей көпсайыста 73 елден 102 спортшы өнер көрсетті.

Ақмарал Ерекешева енді 16 тамызда өтетін таспа және шоқпармен жаттығу финалдарында бақ сынайды.

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