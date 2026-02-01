Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Кореяда зауытта болған өрттен кейін қазақстандық жоғалып кетті

Кеше, 23:20
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Оңтүстік Корея Республикасының Мэндон-мен қаласындағы кәсіпорында өрт болып, онда жұмыс істеген Қазақстан азаматы табылмай жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сыртқы істер министрлігі аталған оқиғаға байланысты түсінік берді

Оқыс оқиға 30 қаңтарда азық-түлік және сусындар өндіретін кәсіпорында өрт болды.

Өрттен кейін бірден 81 қызметкер эвакуацияланды. Алайда екі жұмысшының, оның ішінде Қазақстан азаматы табылмады, – дейді министрліктегілер.

Полиция мен өрт сөндіру бөлімінің хабарлауынша, 31 қаңтарда таңертең өртенген цехтың ішінен белгісіз дене табылған және тағы бір адам ұшты-күйлі жоқ.

Полиция мәйіттің кім екенін анықтау үшін Ұлттық ғылыми зерттеулер институтына жүгінген.

Министрліктің мәліметінше, Қазақстан елшілігі полициямен және өрт сөндіру қызметімен, сондай-ақ жоғалған Қазақстан азаматының туыстарымен байланыста және мәселені бақылауда ұстайды.

