Конституциялық комиссия құрылады: Тоқаев Жарлыққа қол қойды

Мемлекет басшысы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияны (Конституциялық комиссия) құру туралы Жарлыққа қол қойды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайтында жарияланған құжатта көрсетілген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жарлық мемлекеттік заңнаманы жетілдіру, Конституцияны терең әрі кешенді талдау және маңызды реформаларды іске асыру аясында Конституциялық комиссияның құзіреттері мен функцияларын айқындайды.
Комиссия Конституцияға өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеу, қоғамдық пікірді зерттеу және ұсыныстарды әзірлеу бағытында жұмыс істейтін болады. Ол мемлекеттік органдар, сарапшылар және азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуымен жұмыс істейтін кең ауқымды платформаны құруға тиіс.
Осылайша, елімізде конституциялық реформаларды жүзеге асыру бойынша институционалдық механизм қалыптасады.