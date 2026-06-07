Конгода әуежай қайта ашылды
Ұшар алдында азаматтардың дене қызуы өлшенеді. Ауру белгілері байқалған жолаушылар рейске жіберілмейді.
Бүгiн 2026, 22:54
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Бүгiн 2026, 22:54Бүгiн 2026, 22:54
50Фото: pixabay
Эбола індетінің өршуіне байланысты әуежай 10 күнге жабылып, медициналық және гуманитарлық мақсатта ғана жұмыс істеген еді. Дегенмен жолаушылар үшін санитарлық талаптар күшін жойған жоқ.
Енді ұшар алдында азаматтардың дене қызуы өлшенеді. Ауру белгілері байқалған жолаушылар рейске жіберілмейді.
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