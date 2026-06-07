Конгода әуежай қайта ашылды

Ұшар алдында азаматтардың дене қызуы өлшенеді. Ауру белгілері байқалған жолаушылар рейске жіберілмейді.

Бүгiн 2026, 22:54
АВТОР
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pixabay Бүгiн 2026, 22:54
Бүгiн 2026, 22:54
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Фото: pixabay
Буниа қаласының әуежайы жұмысын қайта бастады.

Эбола індетінің өршуіне байланысты әуежай 10 күнге жабылып, медициналық және гуманитарлық мақсатта ғана жұмыс істеген еді. Дегенмен жолаушылар үшін санитарлық талаптар күшін жойған жоқ.

Енді ұшар алдында азаматтардың дене қызуы өлшенеді. Ауру белгілері байқалған жолаушылар рейске жіберілмейді.

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