Колумбиядағы жойқын жер сілкінісі: Қаза тапқандар саны 132 адамға жетті
Колумбиядағы 7,4 магнитудалы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 132 адамға жетті. Елде ұлттық деңгейдегі төтенше жағдай режимі жарияланды, құтқарушылар үйінділерді тазалап, адамдарды іздеуді жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ El Tiempo-ға сілтеме жасап.
Жер сілкінісі 10 тамыз күні таңертең болды. Колумбия Геологиялық қызметінің мәліметінше, эпицентр Чоко департаментінде, Сан-Хосе-дель-Пальмардан шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Ошағы 96 шақырым тереңдікте болған.
Жерасты дүмпуі салдарынан Перейра, Манисалес, Кали, Кибдо және басқа да қалалар зардап шекті.
Перейра ең қатты зардап шеккен қалалардың қатарында болды
Asocapitales ұсынған соңғы мәліметтерге сәйкес, қаза тапқандар саны 132-ге жетті. Ел президенті жүздеген адамның зардап шеккенін хабарлады. Калиде жараланғандар саны 700-ге жуықтады.
Ең ауыр соққылардың бірі Перейра қаласына тиді. Қала билігі 66 адамның қаза тапқанын, 11 адамның із-түзсіз жоғалғанын және 53 адамның үйінді астында қалғанын хабарлады. Ол сәтке дейін 58 ғимараттың қирағаны белгілі еді.
Жергілікті құтқарушыларға көмекке елдің басқа өңірлерінен 95 өрт сөндіруші жіберілді. Иісшіл иттері бар полиция қызметкерлері мен әскерилер де операцияға қатысуда.
Перейрада коменданттық сағат енгізіліп, мектептердегі сабақтар тоқтатылды және баспанасыз қалған отбасылар үшін бірнеше уақытша орналастыру пункттері ашылды.
Манисалесте де түнде коменданттық сағат орнады. Жергілікті билік бұл шараны зардап шеккен жерлерде талан-таражға жол бермеу қажеттілігімен түсіндірді.
Әуежайлар мен банктер жұмысын уақытша тоқтатты
Жер сілкінісі көлік және басқа да инфрақұрылым жұмысын бұзды. Кали әуежайы электрмен жабдықтау мәселелеріне байланысты жұмысын уақытша тоқтатты, кейінірек рейстер қайта жанданды. Кейбір әуе компаниялары рейстерді тоқтатты, кейбірі кейінге қалдырды.
Bancolombia зардап шеккен аудандардағы 42 бөлімшенің уақытша жабылғанын хабарлады.
Чокода әскерилер мен құтқарушылар қираған ғимараттар арасында іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Үйінділерді тазалауға мамандар мен екі арнайы үйретілген іздестіру иті тартылды.
Колумбияға халықаралық көмек бөліне бастады
Дүниежүзілік банк пен Америкааралық даму банкі Колумбияға жалпы сомасы 700 мың доллар көмек бөлетінін хабарлады. Латын Америкасы және Кариб бассейні даму банкі тағы 500 мың доллар гуманитарлық көмек бөлді.
Қаза тапқандар, жараланғандар мен жоғалғандар туралы мәліметтер зардап шеккен аудандардан ақпараттың түсуіне қарай өзгеріп жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін Колумбиядағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 111-ге жеткені хабарланды.
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