Колумбияда автобус аударылып, алты адам қаза тапты
Қазір апаттың нақты себептерін анықтау үшін тергеу басталды.
16 Қараша 2026, 04:27
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16 Қараша 2026, 04:2716 Қараша 2026, 04:27
33Фото: Анадолы агенттігі
Колумбияның оңтүстік-батысындағы Уила департаментінде жолаушылар автобусы аударылып, салдарынан алты адам қаза тауып, тағы 11 адам жарақат алды. Бұл туралы Анадолы агенттігі хабарлады.
Cootranscaqueta компаниясына тиесілі автобус 37 жолаушыны тасымалдаған. Көлік Какета департаментінен Боготаға бағыт алған. Жол-көлік оқиғасы Гарсон-Нейва учаскесіндегі №45 ұлттық автожолда болған.
Полицияның алдын ала мәліметінше, автобус жүргізушісі көлік басқару кезінде қысқа уақытқа ұйықтап кеткен болуы мүмкін.
Қазір апаттың нақты себептерін анықтау үшін тергеу басталды.
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