Қар мен көктайғақ. Жексенбіде еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Ел аумағында екпінді жел тұрып, бірнеше өңірде тұман түседі.
Алматы облысының оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің облыстың таулы аудандарындағы екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда және Қонаевта 15 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Күндіз Атырау облысының солтүстігінде нөсер жаңбыр жауады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жауын-шашын (басым бөлігі жаңбыр), түнде көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Ақтөбеде 15 қарашада оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні де болжанады. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстіктен жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Қостанайда 15 қарашада күндіз оңтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және күндіз Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында аздап қар жауып, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні де болжанады. Қарағандыда 15 қарашада күндіз аздап қар жауып, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде және таңертең тұман түседі.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында, таулы аудандарында аздап қар жауып, көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түсетіні де болжанады.
Абай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда нөсер жаңбыр жауады, ал түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстік-батысында тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Оралда 15 қарашада оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде және таңертең Жетісу облысының орталығында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. Талдықорғанда 15 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, күндіз облыстың батысында аздап жауын-шашын (жаңбыр, қар) түсіп, көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні де болжанады. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 15 қарашада тұман түседі деп күтіледі. Күндіз оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Ақмола облысының шығысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қар жауып, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні де болжанады. Көкшетауда 15 қарашада түнде аздап қар жауып, көктайғақ болады, тұман түседі деп күтіледі.
Астанада 15 қарашада кей уақыттарда аздап қар жауып, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде және таңертең тұман түсетіні де болжанады.
Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Таразда 15 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
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