"Көліктің жартысы ғана қалды": Теміртаулық жігіт Астанада көлік ұрлап, жантүршігерлік жол апатына ұшырады

Теміртаудың 18 жастағы тұрғыны Астанада көлік ұрлап, ірі жол апатына ұшырады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
24-ші тамыз түнде болған жол апаты салдарынан үш адам зардап шекті.
Жол апатының суреттері мен видеолары Threads әлеуметтік желісінде жарияланды. Суреттерден жол апатынан кейін көліктің жартысы ғана қалғанын көруге болады.
Теміртаудың 18 жастағы тұрғыны Changan Deepal S07 маркалы көлікті заңсыз иеленген. Қаланың ішінде қозғалып жүріп, жол ережелерін өрескел түрде бұзған. Айналасындағыларға қауіп төндірді. Нәтижесінде үш адам зардап шекті. Барлығы ауруханаға жеткізілді. Ал көлік ұрлаған жігіт ешқандай жарақат алмаған, – деді полиция департаментінде.
Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүргізілуде.
Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысындағы жол апаты болған.