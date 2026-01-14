Көкшетауда 500 мың теңге бопсалаған екі күдікті ақша алу кезінде ұсталды

Көкшетауда 500 мың теңгені бопсалаған күдіктілер қылмыс үстінде ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақмола облысы полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері прокуратураның үйлестірумен ақшалай қаражатты бопсалауға күдікті екі адамның құқыққа қайшы әрекетін тоқтатты. Қамауға алу Көкшетау қаласында жәбірленушілерге ақша берілгеннен кейін бірден жүргізілді.
Жедел уәкілдердің айтуынша, 2025 жылдың желтоқсанында облыс орталығының 21 жастағы тұрғыны бопсалаудың құрбаны болған. Белгісіз ер адамдар одан 500 мың теңге талап етіп, жас жігіттің заңсыз әрекеттермен айналысып жатқанын айтты. Бұл айыптаулар шындыққа жанаспады және негізсіз болды.
Ақшаны беруден бас тартқаннан кейін, шабуылдаушылар жәбірленушіге қысым көрсеткен. Олар оны қудалады, бірнеше рет байланысқа шығып, физикалық күш қолданамыз деп қорқытқан. Жедел-іздестіру іс-шаралары аясында ҰҚҚКБ қызметкерлері күдіктілердің барлық заңсыз әрекеттерін құжаттады. Дәлелдемелер жиналғаннан кейін, арнайы операция жасалды. Олар ақша алғаннан кейін ұсталды, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта бопсалау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу кезеңінде күдіктілердің екеуі де ұсталып, қамауға алынды. Олардың біреуі бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылып, жақында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаны белгілі болды.
Полицейлер болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау бойынша жұмысты жалғастыруда. Сондай-ақ ұсталғандардың осыған ұқсас эпизодтарға қатыстылығын тексереді. Жедел уәкілдер күдіктілердің басқа құрбандары болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекеттік қызметшіден 10 млн теңге бопсалаған блогер-журналист ұсталған.
Сондай-ақ, Қарағандыда "отбасыңа қауіп төнеді" деп 700 мың доллар бопсалаған күдікті қамалды.