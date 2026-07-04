Көкшетауда 50 орама есірткімен жүрген 19 жастағы жігіт ұсталды
Полицияның мәліметінше, күдіктіден дайын оралған синтетикалық есірткі тәркіленді.
Бүгiн 2026, 20:54
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