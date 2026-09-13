Көк Жайлау: Тау туризмін дамытудың жаңа мүмкіндіктері
Тау туризмін дамыту Алматы үшін экономика, жұмыспен қамту және демалыс салаларында жаңа мүмкіндіктер ашады.
13 Қыркүйек 2026, 14:35
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