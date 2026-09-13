Көк Жайлау: Тау туризмін дамытудың жаңа мүмкіндіктері

Тау туризмін дамыту Алматы үшін экономика, жұмыспен қамту және демалыс салаларында жаңа мүмкіндіктер ашады.

13 Қыркүйек 2026, 14:35
АВТОР
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https://gorny-club.kz/ 13 Қыркүйек 2026, 14:35
13 Қыркүйек 2026, 14:35
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Фото: https://gorny-club.kz/

Іле Алатауының етегінде орналасқан қала заманауи туристік инфрақұрылым құру үшін айтарлықтай әлеуетке ие. Осы бағыттағы перспективалы жобалардың бірі – Көк Жайлау шатқалында Almaty Superski тау курортын салу. Толығырақ BAQ.KZ материалынан оқи аласыздар.

Қоғамдық тыңдаулар материалдарында жарияланған жоба деректеріне сәйкес, курорт тәулігіне 15 мың адамға дейін қабылдай алады. Оның ішінде 5 мың келуші тау шаңғысы спортымен айналыса алады, ал 10 мың адам жаяу жүргіншілер бағыттары мен демалыстың басқа да мүмкіндіктерін пайдаланады. Курорт жыл бойы жұмыс істейді деп жоспарлануда. Бұл қысқы туризммен қатар, жазғы туризмді де дамытуға мүмкіндік береді.

Бүгінде тау туризмі туристік экономиканың маңызды бөлігі саналады. Ол спортты, белсенді демалысты, отбасылық саяхатты және табиғатпен танысуды біріктіреді. Бұл бағыттың дамуы қонақүйлерге, мейрамханаларға, жабдықтарды жалға беру орындарына, нұсқаушылар мен көлік компанияларының қызметтеріне деген сұранысты арттырады. Алматы үшін бұл кәсіпкерлерге қосымша мүмкіндік беріп, жаңа жұмыс орындарын ашуға жол ашады.

Жобаның айтарлықтай экономикалық әлеуеті туристік ағынның артуымен байланысты. Курорт бастамашыларының бағалауынша, Almaty Superski жылына 8,9 млн келуші қабылдай алады. Оның ішінде 2,4 млн шаңғышы және 6,4 млн жаяу турист болады. Kazakh Tourism Development басшысы Ержан Еркінбаевтың айтуынша, туристердің демалысқа, тамақтануға, тұруға және басқа да қызметтерге жұмсайтын шығындарын ескерсек, қала экономикасына жыл сайын түсетін қаржы шамамен 1 млрд долларға жетуі мүмкін.

Алматы тұрғындары үшін жаңа тау курортының пайда болуы қалаға жақын жерде белсенді демалыс мүмкіндіктерін кеңейтеді. Заманауи инфрақұрылым көп адамның шаңғы тебуіне, жаяу серуендеуіне және табиғат аясында уақыт өткізуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар курорттың дамуы салауатты өмір салтын насихаттап, жастардың спортпен айналысуына ықпал етуі мүмкін.

Жоба Алматының халықаралық деңгейдегі туристік тартымдылығын арттыруға да мүмкіндік береді. Заманауи тау курорты шетелдік туристер үшін қосымша тартымды орынға айналып, олардың қалада болу мерзімін ұзартып, ілеспе салалардың дамуына серпін беруі мүмкін. Бұл Қазақстанның бәсекеге қабілетті туристік өнімін қалыптастыру міндетіне сәйкес келеді.

Осылайша, Көк Жайлауда курорт салу тау туризмін кешенді дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Жоба экологиялық талаптар мен қала мүддесін ескере отырып жүзеге асырылса, жаңа инфрақұрылым Алматының туристік әлеуетінің маңызды бөлігіне айналып, өңір экономикасының дамуына үлес қоса алады.

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