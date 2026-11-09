Көк паспорттың қуаты: Қазақстандықтар үшін қай шекаралар ашық?
Орталық Азиядағы көшбасшы: Қазақстан төлқұжатының мүмкіндіктері.
Қазақстанның көк түсті төлқұжаты Орталық Азияда халықаралық саяхат мүмкіндіктері бойынша бірінші орынды иеленеді. Henley Passport Index агенттігінің қазан айындағы рейтингіне сәйкес, ел азаматтары алдын ала виза рәсімдемей-ақ 77 бағытқа, соның ішінде жеңілдетілген кіру шарттары арқылы саяхаттай алады. Сонымен бірге, соңғы сегіз жылда Қазақстан азаматтығынан шығу туралы өтініштер саны 40 есеге жуық азайған. Қазақстандықтар үшін қай елдер ашық, республиканың шетелдегі өкілдігі қаншалықты кең және Отаннан жырақта жүрген азаматтар қандай көмекке сүйене алады? BAQ.KZ шолуында.
Қазақстандықтар визасыз қайда саяхаттай алады?
Қазақстанның аспан түстес көк төлқұжаты Азия, Еуропа және Оңтүстік Американың ондаған еліне саяхаттауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кіру шарттары әртүрлі: кейбір мемлекеттер визасыз 30 күнге дейін болуға рұқсат берсе, басқалары 90 күнге дейін шектейді.
Қолжетімді бағыттардың қатарында Қытай, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Таиланд, Малайзия және Вьетнам бар.
Мысалы, Қазақстан азаматтары Қытайда бір рет барғанда визасыз 30 күнге дейін, Түркияда 180 күндік кезең ішінде 90 күнге дейін, ал БАӘ-де 30 күнге дейін бола алады.
Еуропада визасыз режим Сербия, Грузия және Молдовада қолданылады. Оңтүстік Америкада да саяхаттау мүмкіндіктері бар: қазақстандықтар белгіленген мерзімдер шегінде Аргентина, Бразилия және Колумбияға визасыз бара алады.
Атап айтқанда, Аргентина мен Бразилия 30 күнге дейін қысқа мерзімді болуға рұқсат береді.
Дегенмен, визасыз режим басқа талаптардың жоқтығын білдірмейді. Бағытқа байланысты саяхатшыларға қайту билеттері, тұратын орнын растау, медициналық сақтандыру немесе электронды кіру рұқсаты қажет болуы мүмкін.
Қазақстандық төлқұжат – Орталық Азияда бірінші
Henley Passport Index агенттігінің 2026 жылғы қазандағы мәліметі бойынша, Қазақстан әлемдік төлқұжаттар рейтингінде 66-орынға ие болды. Республика азаматтарына алдын ала виза рәсімдемей-ақ 77 бағыт қолжетімді болды.
Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан Орталық Азияның барлық басқа мемлекеттерін басып озды.
Салыстыру үшін айтсақ, Қырғызстан 59 бағытпен 81-орынды, Өзбекстан 57 бағытпен 82-орынды иеленді. Тәжікстан 87-позицияға, Түркіменстан 93-орынға жайғасты.
Henley индексі төлқұжат иелерінің халықаралық ұтқырлығын бағалайды. Рейтингті жасау кезінде толық визасыз бағыттар ғана емес, сонымен бірге жеңілдетілген кірудің бөлек нұсқалары, соның ішінде келген кезде виза алу мүмкіндігі де ескеріледі.
Қазақстанның дипломатиялық өкілдігі 80 елді қамтиды
Халықаралық саяхаттардың еркіндігі – азаматтықпен байланысты мүмкіндіктердің бірі ғана.
Сыртқы істер министрлігінің 2026 жылғы наурызда жариялаған мәліметтеріне сәйкес, Қазақстанның әлемнің 80 елінде дипломатиялық өкілдіктері бар.
Шетелдік желіге мыналар кіреді:
-
75 елшілік;
-
28 бас консулдық;
-
6 консулдық мекеме;
-
халықаралық ұйымдар жанындағы 7 тұрақты өкілдік.
Осылайша, СІМ көрсеткен санаттар бойынша 116 мекеме бар.
Қазақстан елшіліктері АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Үндістан, БАӘ және басқа да мемлекеттерде жұмыс істейді.
Бас консулдықтар, атап айтқанда, Нью-Йоркте, Стамбулда және Майндағы Франкфуртте қызмет атқарады.
Азаматтар құжаттарын жоғалтқанда, төтенше жағдайларда, ұсталғанда немесе өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау қажет болғанда Қазақстанның дипломатиялық және консулдық мекемелеріне жүгіне алады.
Мұнда консулдық көмек Қазақстан заңнамасы, халықаралық шарттар және болған елдің заңдары шеңберінде көрсетіледі.
Қазақстандықтар азаматтықтан азырақ бас тарта бастады
Халықаралық сапарлар мүмкіндігінің кеңеюі аясында азаматтық мәселелері бойынша статистика да назар аудартады.
Ақорданың 2026 жылғы 5 қарашадағы ресми ақпаратына сәйкес, соңғы сегіз жылда Қазақстан азаматтығынан шығу туралы өтініштер саны 40 есеге жуық азайған.
Бейінді комиссия отырысының қорытындысы бойынша Президентке 255 адамды Қазақстан азаматтығына қабылдау ұсынылды. Сонымен бірге азаматтықтан шығу туралы 43 өтінішті қанағаттандыру ұсынылды.
Осылайша, осы отырыста азаматтыққа қабылдауға ұсынылған адамдар саны шығуға ұсынылғандар санынан алты еседей көп болды.
Дегенмен, сөз азаматтыққа қабылдау мен одан шығу туралы барлық өтініштердің жалпы санын емес, комиссияның ұсыныстарын ғана қамтиды.
Сонымен қатар шетелдік IT-индустрия, бизнес, инвестициялық, ғылыми және мәдени сала өкілдері тарапынан Қазақстан азаматтығына деген қызығушылықтың бар екені де аталып өтеді.
Саяхат құжатынан да маңыздырақ
Қазақстандық төлқұжат бірден бірнеше маңызды мүмкіндікті біріктіреді: халықаралық сапарлардың еркіндігі, тәуелсіз мемлекетке тиесілілік және шетелде консулдық көмек алу құқығы.
Бүгінде республика азаматтары кірудің жеңілдетілген ережелері бойынша ондаған шетелдік бағыттарға бара алады, ал Қазақстанның дипломатиялық өкілдігі әлемнің әртүрлі аймақтарын қамтиды.
Бұл жерде халықаралық ұтқырлық басқа мемлекеттердің визалық саясатына, екіжақты келісімдерге және шекарадан өту ережелеріне байланысты болып қала береді.
Аспан түстес көк төлқұжат – тәуелсіз Қазақстанның басты нышандарының бірі болып қала береді. Бұл – адам кай жерде жүрсе де, оның азаматтығы мен өз елімен байланысын растайтын құжат.
Ең оқылған:
- АҚШ-та саяси текетірес күшейді: Трамп демократтарды тергеуді талап етті
- Екі облыстың тасжолында жазғы дөңгелекпен жүрген көліктердің қозғалысына шектеу қойылды
- Бұрынғы сүйіктісінің телефонын ұрлап, 2,6 млн теңге несие алған: Ер адам ұсталды
- Жапонияда 5,7 магнитудалы жер сілкінісі болды: зардап шеккендер бар
- Алматыда тауда қалып қойған екі турист құтқарылды