Климат саясаты енді экономикамен тікелей байланысты болады
Марианна Панунсио-Фельдман NDC 3.0 елдердің даму стратегиясына айналғанын айтты.
NDC Partnership ұйымының елдермен өзара іс-қимыл жөніндегі директоры Марианна Панунсио-Фельдман RES 2026 саммиті аясында ұйымдастырылған Орталық Азия климаттың өзгеруі жөніндегі конференциясының (ОАКӨК-2026) ашылуында климаттық саясаттың жаңа кезеңге өткенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Панунсио-Фельдманның айтуынша, ұлттық деңгейде айқындалатын үлестер (NDC) бүгінде жай міндеттемелер емес, заманауи климаттық басқарудың негізгі құралына айналған.
NDC-тер климаттық әрекетті тұрақты даму, экономикалық өсім және халықтың әл-ауқатымен тығыз байланыстыратын негізгі механизмге айналды, - деді Марианна Панунсио-Фельдман.
Оның сөзінше, NDC-тердің басты ерекшелігі – олардың ұлттық басымдықтарға негізделуі.
Климаттық шаралар сырттан таңылмайды. Әр ел өз жағдайына қарай шешім қабылдайды, - деді ол.
Спикер NDC 3.0 кезеңінде елдер нақты әрекеттер мен инвестицияларға басымдық беріп отырғанын атап өтті.
Біз стратегиялық құжаттардан нақты іске көшу кезеңіне өттік. Бұл – климаттық қаржыландыруды арттыру, бейімделу шараларын күшейту және жеке секторды тарту деген сөз, - деді Панунсио-Фельдман.
Оның айтуынша, жаңартылатын энергияны дамыту тек шығарындыларды азайтумен шектелмейді.
Бұл энергетикалық қауіпсіздікті күшейтіп, жаңа жұмыс орындарын ашып, халық денсаулығын жақсартады, - деді ол.
Сондай-ақ климаттық саясат макроэкономикалық тұрақтылықтың маңызды бөлігіне айналып келе жатқаны айтылды.
Бейімделу шаралары, мысалы, құрғақшылыққа төзімді ауыл шаруашылығы климаттық тәуекелдердің экономикалық салдарын азайтады, - деді спикер.
2026 жылғы деректерге сәйкес, БҰҰ Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы аясында 136 ел жаңартылған NDC ұсынған. Оның ішінде 101 елге NDC Partnership қолдау көрсеткен.
Орталық Азия өңірінде Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан NDC әзірлеу бойынша халықаралық қолдау алған.
Спикердің айтуынша, өңірде климаттық саясаттың сапасы айтарлықтай жақсарған.
Жаңа NDC-тер 2035 жылға дейінгі мақсаттарды қамтиды, бейімделу шаралары күшейтілген және деректер сапасы артқан, - деді ол.
Еске салсақ, Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығының (Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығы) атқарушы директоры Батыр Мамедов RES 2026 саммиті аясында өткен Орталық Азия климаттың өзгеруі жөніндегі конференциясының (ОАКӨК-2026) ашылуында өңір елдерін климаттық саясатты нақты инвестициялар мен жүйелі шешімдерге көшіруге шақырды.
