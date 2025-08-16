Кездесуден кейінгі үміт: Зеленский негізгі ойын айтты

АҚШ президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путиннің бүгінгі кездесуі Украина мен Ресей Федерациясы арасында шынайы бейбітшілік орнату мүмкіндігін ашуы керек, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Украина президенті Владимир Зеленскийдің Telegram-да хабарлауынша, ол Жоғарғы Бас қолбасшының штабын басқарған. Президент қазірдің өзінде Ресейдің қазіргі жоспарлары мен Аляскадағы саммитке дайындығы туралы барлау хабарламаларын күтіп отыр.
Бәс шынымен де жоғары. Ең бастысы, бұл кездесу шынайы бейбітшілік пен үшжақты форматта: Украина, АҚШ және Ресей тарапы көшбасшыларының арасындағы сұхбатқа нақты жол ашады. Соғысты тоқтататын кез келді, Ресей жауап шараларын қабылдауы керек, - деді Зеленский.
Ол сондай-ақ Украинаның АҚШ-қа сенім артып отырғанын және мүмкіндігінше өнімді жұмыс істеуге дайын екенін қосты.