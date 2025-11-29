Кей өңірлерде жол қозғалысы шектелді

"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы еліміздегі автожолдардың жағдайы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық компанияның дерегінше, бүгін жаңа шектеулер енгізілген жоқ. Алайда үш облыста бұрын қойылған қозғалыс шектеулері әлі де күшінде қалып отыр.
Солтүстік Қазақстан облысында ауа райының нашарлауына байланысты – қалың жауын-шашын мен ауыр жүк көліктерінің қарқынды қозғалысы салдарынан – "Тимирязево–Сарыкөл–облыс шекарасы" автожолының 0–30 шақырымында (Қостанай облысының шекарасы – Тимирязево ауылы бөлігінде) жүк көліктері мен қоғамдық көліктерге ғана шектеу енгізілген.
Шығыс Қазақстан облысында да ауа райының нашарлауына байланысты қозғалыс шектелген. 5 қарашадан бері көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, күрделі тау жағдайларына байланысты Осинов асуында "Өскемен–Алтай–Катонқарағай–Рахман қайнары" автожолының 46–66 шақырымында (Северное ауылы – Серебрянск қаласы учаскесі) тіркемесі бар және жартылай тіркемесі бар жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылған. Шектеу ағымдағы қыс маусымы аяқталғанға дейін сақталады.
Павлодар облысында "Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы" автожолындағы "Қалқаман" айналма жолының көпіріндегі қапталдық арқалықтардың зақымдануына байланысты Қалқаман кентіне кіретін және Астана бағытына шығатын бөлігі уақытша жабылды.
Астана бағытына балама қозғалыс "Қалқаман–Ақсу" бағытындағы "Береке" тас жолы арқылы жүзеге асырылады. Ал Қалқаманға Павлодар жағынан кіру "Баянауыл" тас жолы арқылы ұйымдастырылады.
Бұған дейін Қазақстанның 13 облысында дауыл туралы ескерту жарияланған еді.