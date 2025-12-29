Кеме, қымбат көлік пен зәулім үй: Байлар енді жаңа салық төлейді

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жаңа Салық кодексіне сәйкес жоғары құнды мүлікке салық салу тәртібі заң жүзінде бекітілді. Енді жеке тұлғалардың мүлкіне қатысты салық мөлшерлемелері айқын әрі нақты болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қандай мүлікке арнайы салық немесе акциз енгізіледі?
- Көліктер: 18 000 АЕК және одан жоғары құндағы көліктер үшін – көлік бағасының 10% мөлшерінде акциз есептеледі.
- Яхталар мен ұшақтар: 24 000 АЕК және одан жоғары бағамен сатып алынғандарға – 10% акциз салынады.
- Алкоголь өнімдері: 500 000 теңгеден асатын алкогольге – 1 литріне 10% мөлшерінде акциз.
- Темекі өнімдері: 10 000 теңгеден асатын сигаретке – данасына 10% акциз.
- Жылжымайтын мүлік: жеке тұлғаның барлық мүлігінің құны 450 миллион теңгеден асса – мүлік салығы 2% мөлшерінде есептеледі.
Жылжымайтын мүлік құнын қалай есептейді?
Мүлік салығын есептеу үшін “Азаматтарға арналған үкімет” мемлекеттік корпорациясы (МК) жылжымайтын мүліктің құнын анықтайды.
- Бұл құн нарықтық құннан төмен болуы мүмкін, бірақ салық есептеу үшін негіз болады.
- Тұрғын үйлер мен саяжайларды бағалағанда сән-салтанат коэффициенті (1 мәні) қолданылады.
- Жергілікті мәслихаттар бұл коэффициентті 50%-дан аспайтын мөлшерге дейін көтере алады.
Мүлікке салық салу тәртібі
1. Егер жеке тұлғаның барлық мүлігінің жиынтық құны 450 млн теңгеден асып кетсе, мүлік салығы – 2% мөлшерінде болады. Салықтың ең төменгі сомасы – 2 946 600 теңге, одан асатын сомаға 2% есептеледі.
2. Егер мүліктің жиынтық құны шектен аспаса, салық әр объектіге жеке есептеледі.
Қысқаша айтқанда, 2026 жылдан бастап жоғары құнды көлік, яхта, ұшақ, алкоголь, темекі және 450 млн теңгеден асатын жылжымайтын мүлікке нақты салық пен акциз белгіленді. Мүлік құнын мемлекет есептейді, ал салық мөлшерін меншіктің жалпы құнына қарай анықтайды.