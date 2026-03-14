«Келешек мектептері» ұлттық жобасы: үш жылда 217 жаңа мектеп салынды
Орын тапшылығы мәселесі шешіліп, қолайлы білім алу жағдайы қамтамасыз етілді.
2023-2025 жылдары Қазақстанда «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында 460 мыңнан астам оқушы орнына арналған жаңа форматтағы 217 мектеп салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ Оқу-ағарту министрлігіне сілтеме жасап.
Жаңа мектептер оқу орындарындағы орын тапшылығы мәселесін шешуге, қолданыстағы мектептерге түсетін жүктемені азайтуға және жүздеген мың балаға қолайлы білім алу жағдайын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жобаның іске қосылғаны туралы Қазақстан Республикасының Президенті Касым-Жомарт Токаев алғаш рет 2022 жылы «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Жолдауында мәлімдеген болатын. Сол кезде Мемлекет басшысы орта білім сапасы табысты ұлт қалыптастырудың маңызды факторы екенін атап өтті.
Жобаның негізгі міндеті - оқу орындарына сұраныс жоғары қалалар мен қарқынды дамып жатқан елді мекендерде жаңа форматтағы мектептер салу. Барлық мектептер заманауи жабдықтармен және негізінен отандық өндірістің жиһаздарымен қамтамасыз етілген.
Қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтықты азайтуға ерекше көңіл бөлінді. Жаңа нысандардың жартысына жуығы ауылдық жерлерде орналасқан. Бұл балалардың тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы білімге тең қол жеткізуіне мүмкіндік береді.
Жаңа форматтағы мектептер заманауи сәулетімен және тиімді жоспарланған инфрақұрылымымен ерекшеленеді. Олардың жалпы ауданы типтік мектеп ғимараттарымен салыстырғанда 15-20 пайызға кең, ал техникалық жабдықталу деңгейі төрт есе жоғары. Өңірлердің қажеттілігіне қарай жоба аясында 300-ден 2500 орынға дейінгі әртүрлі сыйымдылықтағы мектептер салу қарастырылған. Бұл ретте аумақтардың климаттық және инфрақұрылымдық ерекшеліктері ескерілді.
Жобаның маңызды бағыттарының бірі - инклюзивті білім беруді дамыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін арнайы кабинеттер мен жеке санитарлық бөлмелер қарастырылған. Ғимараттарда лифтілер, пандустар және навигациялық көрсеткіштер орнатылған, сондай-ақ психолог, логопед және дефектолог кабинеттері жұмыс істейді. Сонымен қатар мектеп құрылысы тәжірибесінде алғаш рет әр блокта оқушылар мен педагогтерге арналған демалыс аймақтары қарастырылды.
Қауіпсіздік мәселесіне де ерекше назар аударылды. Мектептер заманауи бейнебақылау жүйелерімен жабдықталған, олардың бейнесі жедел басқару орталықтарына шығарылады. Сонымен қатар дабыл түймелері, дыбыстық хабарлау жүйелері, есіктерді автоматты түрде бұғаттау жүйесі және лицензияланған күзет қызметі қарастырылған.
Жаңа форматтағы мектептердегі тәрбие жұмысы «Адал азамат» тұлғаны қалыптастыру бағдарламасының қағидаттарына негізделген. Білім беру ортасы қоғам дамуына үлес қосуға дайын, жауапты, адал әрі бастамашыл азамат тәрбиелеуге бағытталған.
Осылайша, «Келешек мектептері» ұлттық жобасы соңғы жылдардағы білім беру саласындағы ең ірі инфрақұрылымдық бастамалардың біріне айналды. Жаңа мектептер заманауи білім беру ортасын қалыптастырып, елдің адами капиталын дамытуға берік негіз қалайды.