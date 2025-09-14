Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Каспийде балық қорғау инспекциясының​ қуғыны кезінде ер адам көз жұмды

Бүгiн, 06:49
107
Бөлісу:
"Ақ Жайық"
Фото: "Ақ Жайық"

9 қыркүйек күні Исатай ауданына қарасты Забурын ауылы маңындағы Каспий теңізі акваториясында қайғылы оқиға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Ақ Жайық"-қа сілтеме жасап.

Балық қорғау инспекторларының қуғыны кезінде қайықтағы ер адамдардың бірі есінен танып, көп ұзамай қайтыс болған.

Алдын ала деректерге сәйкес, өлімге жүрек-қантамыр жеткіліксіздігі себеп болған. Дегенмен нақты қорытындыны сараптама анықтайды.

Марқұмның денесін қалаға жеткізуге әрекет жасалғанымен, жолда полиция қызметкерлері қайықты тоқтатқан. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізілуде.

Облыстық балық инспекциясы бұл жағдай бойынша расталған ақпараттың жоқ екенін атап өтті.

Бұл – жалған мәлімет. Егер шынымен осындай жағдай болса, барлығы хабардар болар еді. Адам өлімі – үлкен қасірет, туыстары да мұны назардан тыс қалдырмас еді, – деді ведомство өкілдері.

Ресми түсініктемелер әзірге берілген жоқ.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Атырауда инвестициялық карта мен геопортал іске қосылды
Келесі жаңалық
Грузияда бұрынғы қорғаныс министрі Бурчуладзе тұтқындалды
Өзгелердің жаңалығы