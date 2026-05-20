Каспий жағалауынан тағы 35 итбалықтың өлексесі табылды: Экологтар судан сынама алуда

Маңғыстаудағы экологиялық ахуал: Экологтар теңіз суын тексере бастады.

Бүгiн 2026, 12:41
ҚР АШМ Балық шаруашылығы комитеті
Фото: ҚР АШМ Балық шаруашылығы комитеті

Маңғыстау облысында Каспий жағалауынан әлі де итбалықтардың өлекселері табылып жатыр.

19 мамырда Баутино ауылының маңындағы «Асан» жерінен «Касаға» дейінгі жағалау бөлігінен тағы 35 өлі итбалық пен 2 бекіре тұқымдас балықтың  өлексесі табылды.

Экология департаментінің зертханалық-талдау бақылау бөлімінің мамандары осы учаскедегі теңіз суынан сынама алды.

19 мамыр күні Маңғыстау облысының балық шаруашылығы Басқармасының “Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі қызмет” КММ-нің инспекторлары Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласында «Асан» жерінен бастап Баутин ауылына қарасты «Каса» жеріне дейінгі аралықта теңіз жағалауынан 35 дана итбалық және 2 дана бекіре тұқымдас балықтарының өлекселерін анықтады. Осыған орай Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары аталған орында теңіз суынан су сынамаларын алу жұмыстарын жүргізді. Су сынамаларының қорытындысы қосымша хабарланатын болады, – деп мәлімдеді Маңғыстау облысының экология департаменті.

Еске салайық, бұған дейін Каспий теңізіндегі Құлалы аралында 37 итбалықтың өлексесі табылды

