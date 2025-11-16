Камчатканың шығыс жағалауында жер сілкінді

Сейсмологтар Тынық мұхиты акваториясында, Камчатканың шығыс жағалауы маңында 5,2 магнитудалы жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы 16 қараша, жексенбі күні РҒА Біртұтас геофизикалық қызметінің өңірлік филиалы Telegram-арнасында мәлім болды.
Мәліметке сәйкес, жер сілкінісінің эпицентрі Петропавл-Камчатск қаласынан 102 шақырым оңтүстік-шығыста орналасқан. Жерасты дүмпулерінің ошағы теңіз түбінен 40 шақырым тереңдікте жатқан.
Сейсмологиялық оқиғаның энергетикалық класы 11,9 деп көрсетілген.
Қазіргі таңда елді мекендерде жер дүмпулерінің сезілуі туралы ақпарат түскен жоқ. Сондай-ақ цунами қаупі жарияланбады.