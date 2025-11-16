Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Камчатканың шығыс жағалауында жер сілкінді

Бүгiн, 19:13
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сейсмологтар Тынық мұхиты акваториясында, Камчатканың шығыс жағалауы маңында 5,2 магнитудалы жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы 16 қараша, жексенбі күні РҒА Біртұтас геофизикалық қызметінің өңірлік филиалы Telegram-арнасында мәлім болды.

Мәліметке сәйкес, жер сілкінісінің эпицентрі Петропавл-Камчатск қаласынан 102 шақырым оңтүстік-шығыста орналасқан. Жерасты дүмпулерінің ошағы теңіз түбінен 40 шақырым тереңдікте жатқан.

Сейсмологиялық оқиғаның энергетикалық класы 11,9 деп көрсетілген.

Қазіргі таңда елді мекендерде жер дүмпулерінің сезілуі туралы ақпарат түскен жоқ. Сондай-ақ цунами қаупі жарияланбады.

Өзгелердің жаңалығы