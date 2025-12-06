Камчаткада жер сілкінді

Сейсмологтар Камчатка аумағында магнитудасы 5 жер сілкінісін байқалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл ақпаратты РҒА Біртұтас геофизикалық қызметінің Камчатка бөлімшесі таратты.
Жерасты дүмпулері Петропавловск-Камчатский қаласынан шамамен 179 шақырым қашықтықта орын алған. Эпицентр 18,2 шақырым тереңдікте болған.
Ресейдің Камчатка өлкесі бойынша ТЖМ дерегінше, тәулік ішінде өңірде магнитудасы 3,7–4,8 аралығында алты афтершок та тіркелген. Камчаткадағы елді мекендерде жер сілкінісі сезілмеген.
