Камбоджа Таиландпен барлық шекара өткелдерін жапты

Камбоджа Сенат спикері Хун Сеннің ұсынысына сәйкес Таиландпен шекара өткелдері арқылы барлық құрлыққа кіру және шығуды дереу тоқтату туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ cambodianess.com сайтына сілтеме жасай отырып.
13 желтоқсандағы мәлімдемесінде Камбоджа Ішкі істер министрлігі бұл шаралардың Камбоджа азаматтарын, сондай-ақ шекарадан өтетін Таиланд азаматтары мен шетелдік азаматтарды қорғауға бағытталғанын атап өтті. Екі елдің азаматтарына атысты тоқтату толық орнағанша үйде болу ұсынылады.
Министрлік сонымен қатар жергілікті билік органдарына Таиланд азаматтары мен шетелдіктерді камбоджалықтармен тең дәрежеде қорғау және көмек көрсетуді тапсырды. Өз кезегінде Камбоджа билігі Таиландты өз аумағындағы камбоджалықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды.
Бұл шара қауіптердің алдын алуға және бейбіт тұрғындардың, әсіресе шекара арқылы саяхаттауға қатысты қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, – деп жазылған министрлік мәлімдемесінде.
Сенат төрағасы Хун Сен бейбіт тұрғындардың қаза табуына және инфрақұрылымға зиян келтіруге әкеп соққан қақтығыстарға байланысты шекарадан өтуді уақытша тоқтату қажеттілігін атап өтті. Ол Камбоджа билігін Камбоджадағы тай азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды және екі ел халқын жағдай жақсарғанша түсіністікпен қарауға және ынтымақтастық жасауға шақырды.
13 желтоқсандағы жағдай бойынша Камбоджа-Таиланд шекарасындағы қақтығыстар жетінші күнге жетті, бұл бұрын АҚШ-тың делдалдығымен жасалған атысты тоқтатуға күмән тудырды. Қарулы қақтығыстар негізгі даулы аймақтан алыс орналасқан Ко Конг провинциясына да тарады.
Ұлттық апаттарды басқару комитетінің өкілі Сот Кимколмонидің айтуынша, Камбоджадағы қоныс аударғандар саны 356 948 адамға немесе 106 558 отбасыға жетті.