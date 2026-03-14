Израильдің Ливанға жасаған соққысынан 12 медицина қызметкері қаза тапты
Із-түзсіз жоғалғандарды іздеу жалғасып жатыр.
Бүгiн 2026, 09:18
Фото: pixabay.com
Израильдің Ливанның оңтүстігіндегі медициналық орталыққа жасаған соққысы салдарынан кемінде 12 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Tasnim агенттігіне сілтеме жасап.
Ливан Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, қаза тапқандар саны әлі де артуы мүмкін.
Із-түзсіз жоғалғандарды іздеу бойынша құтқару жұмыстары жалғасуда.