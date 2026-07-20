Италиядағы бассейнде хлордың ауаға таралуынан 9 адам уланды
Зардап шеккендердің арасында 10-15 жас аралығындағы төрт бала бар.
Италиядағы бассейндердің бірінде хлордың ауаға таралуы салдарынан тоғыз адам уланып, тағы 50-ге жуық адам эвакуацияланды. Бұл туралы Roma Today порталы хабарлады.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға бассейннің сорғы жүйесінен хлордың көп мөлшерде ағып кетуінен болған. Шамамен 20 минуттан кейін келушілер, оның ішінде балалар, тыныс алудың қиындауына және өздерін жайсыз сезінуге шағымданған.
Зардап шеккендердің арасында 10-15 жас аралығындағы төрт бала бар. Олардың барлығы орташа ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді.
Сондай-ақ бес жасар бала Римдегі Sant'Andrea ауруханасына ауыр жағдайда жатқызылған. Дәрігерлер оның өміріне қауіп жоқ екенін мәлімдеді.
Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккендердің барлығында хлор буын жұту салдарынан тыныс алу жүйесінің бұзылуы тіркелген.
Оқиғадан кейін қауіпсіздік мақсатында спорт кешенінен 50-ге жуық адам эвакуацияланды. Қазір оқиғаның мән-жайын құқық қорғау органдары тексеріп жатыр, ал нысан прокуратураның бақылауына алынған.
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