Италияда 2027 жылдан бастап көлік салығын төлеу тоқтатылады
Бұл салық Италияда 1953 жылы «жолдарды пайдалану салығы» ретінде енгізіліп, 1980-жылдары көлік иелену салығына айналған.
Италияда жеңіл және орта санаттағы автомобильдер мен мотоциклдерге салынатын жыл сайынғы көлік салығын 2027 жылдан бастап алып тастау жоспарланып отыр.
Әр азамат бұл жеңілдікті тек бір көлікке пайдалана алады. Бұл туралы ақпаратты Euronews таратты.
Италия премьер-министрі Джорджа Мелони үкіметтің италиялықтар арасында ең көп сынға ұшыраған салықтардың бірін алып тастайтынын мәлімдеді. Бастаманы Министрлер кеңесі мақұлдаған.
Италия үкіметі барлық мотоциклдер мен автомобильдердің 70 пайыздан астамына қатысты көлік салығын тоқтатуды жоспарлап отыр. Бұл ретте дизель отынына төмендетілген акциз мөлшерлемелері 5 қазанға дейін сақталады, кейін жеңілдік кезең-кезеңімен алынып тасталады.
Жеңілдік бір адамға бір ғана көлікке беріледі. Егер азаматтың бірнеше көлігі болса, салығы ең төмен қуатты көлікке ғана жеңілдік жасалады.
Үкіметтің есебінше, бұл шара шамамен 14,5 миллион көлікке қатысты болады. Алайда аймақтардың жоғалтатын кірістерін өтейтін өтемақының шығынды толық жабатыны әзірге белгісіз.
Италиядағы көлік салығы – көлік иелерінен жыл сайын алынатын төлем. Одан түсетін қаражат аймақтық бюджеттерге бағытталады. Үкімет 2027 жылы аймақтарға түсетін 2,2935 миллиард еуро көлеміндегі шығынды өтеуді жоспарлап отыр. Ал салықтан жыл сайын түсетін жалпы кіріс әдетте 6-7 миллиард еуроны құрайды.
Бұл салық Италияда 1953 жылы «жолдарды пайдалану салығы» ретінде енгізіліп, 1980-жылдары көлік иелену салығына айналған.
Бастаманы биліктегі коалиция құрамындағы Forza Italia партиясы белсенді түрде қолдаған.
Бұл Forza Italia-ның үкіметке қойған нақты әрі табанды талабы болды. Үкімет оны қабылдап, өз саясатына енгізді. Бұл шара партия құрылған кезден бергі либералдық ұстанымымызға және Сильвио Берлусконидің «барлығына салықты азайту» деген саяси ұранына сәйкес келеді, – деді Италия премьер-министрінің орынбасары Антонио Таяни.
Бұл бастама оңшыл-центристік күштердің сайлау алдындағы уәделерінің бірі болған. Әзірге шара тек 2027 жылға жоспарланғанымен, үкімет оны ұзақ мерзімді, құрылымдық өзгеріс ретінде қарастырып отыр.
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