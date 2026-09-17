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  • Сауалнама нәтижесі: Әлемде АҚШ-тың жаһандық көшбасшылығына қолдау төмендеді

Сауалнама нәтижесі: Әлемде АҚШ-тың жаһандық көшбасшылығына қолдау төмендеді

Сауалнамаға қатысқандардың 61%-ы АҚШ пен Қытайдың қатысуынсыз да мемлекеттердің өзара ынтымақтасуын қолдаған.

17 Қыркүйек 2026, 00:31
АВТОР
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depositphotos.com 17 Қыркүйек 2026, 00:31
17 Қыркүйек 2026, 00:31
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Фото: depositphotos.com

Әлемде халықаралық ұйымдарға деген сенім артып келеді, алайда АҚШ пен Қытайдың жаһандық көшбасшы рөлін атқаруына қолдау салыстырмалы түрде төмен. Бұл Рокфеллер қорының тапсырысымен жүргізілген халықаралық сауалнама нәтижесінен байқалды.

Reuters-тің хабарлауынша, сауалнама 21 шілде мен 5 тамыз аралығында 34 елде жүргізіліп, оған 35 мыңнан астам адам қатысты. Респонденттердің шамамен 70%-ы кейінгі бір жылда әлемдегі жағдай нашарлады деп есептейді. Ал 38%-ы ғана алдағы бес жылда өз елінің экономикасы жақсарады деп күтеді.

Соған қарамастан, халықаралық ынтымақтастықты қолдайтындар үлесі артқан. Респонденттердің 57%-ы қауіпсіздік секілді жаһандық мәселелерді шешу үшін мемлекеттер кейбір ұлттық мүдделер бойынша ымыраға келсе де, бірлесіп әрекет етуі керек деп санайды. Былтыр бұл көрсеткіш 55% болған.

Сауалнамаға қатысқандардың 61%-ы АҚШ пен Қытайдың қатысуынсыз да мемлекеттердің өзара ынтымақтасуын қолдаған. Әлемдік істерде жетекші рөл атқаруына қолдау Канадада – 60%, Жапонияда – 58%, Австралия мен Еуропалық Одақта – 55%-дан болды. АҚШ үшін бұл көрсеткіш 39%, Қытай үшін 37%, Ресей үшін 26% деңгейінде тіркелді.

Сонымен қатар халықаралық институттарға сенім өскен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына сенім 61%-дан 69%-ға, БҰҰ-ға – 58%-дан 62%-ға, Дүниежүзілік банкке – 46%-дан 55%-ға, Халықаралық валюта қорына – 43%-дан 51%-ға көтерілген.

Респонденттердің 42%-ы Ресейді елеулі қауіп ретінде атаған. АҚШ-ты қауіп деп санайтындар – 34%, Қытайды атағандар – 30%.

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