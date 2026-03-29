Италияда 12 тонна шоколад тиелген жүк көлігін ұрлап кетті
Еуропада KitKat шоколадының шамамен 414 мың данасы, яғни 12 тоннаға жуық өнім қолды болды.
Еуропа аумағында тасымалданып бара жатқан «жаңа шоколад желісі» тиелген жүк көлігін белгісіз біреулер айдап кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Guardian таратқан мәліметке сәйкес, сөз 413 793 шоколад туралы болып отыр.
Nestlé компаниясының өкілі, KitKat брендіне иелік ететін ұйым ретінде, бұл ұрлық фактісін растаған. Компания қазір жергілікті билік пен жеткізу тізбегіндегі серіктестерімен бірлесіп тексеру жүргізіп жатқанын мәлімдеді.
Nestlé таратқан мәліметке сәйкес, жүк көлігі Италияның орталығындағы зауыттан шығып, Польшаға бет алған кезде ұрланған. Қазіргі уақытта көлік те, жоғалған шоколад та табылған жоқ. Оқиға кезінде ешкім зардап шекпеген.
Біз әрдайым адамдарды KitKat-пен үзіліс жасауға шақырамыз. Бірақ ұрылар бұл сөзді тым тура түсініп, 12 тоннадан астам шоколадты алып кеткен сияқты, – делінген компания мәлімдемесінде.
Компания өкілдері жүк ұрлығы бизнес үшін барған сайын күрделі мәселеге айналып бара жатқанын атап өтті. Қылмыскерлердің әрекеті де күрделеніп, жаңа тәсілдер қолданылып жатыр. Nestlé бұл оқиғаны жария етуді осы үрдіске назар аударту үшін шешкенін мәлімдеді.
Ұрланған шоколадтар Formula 1 тақырыбына арналған жаңа KitKat сериясына жатады. Олар жарыс көліктері пішінінде жасалғанымен, ішіндегі классикалық вафель құрылымы сақталған.
Nestlé компаниясы бұл өнімдердің бейресми нарықта пайда болуы мүмкін екенін ескертті. Сонымен бірге мұндай жағдайларда партиялық кодтар арқылы өнімді анықтауға болатынын айтты.
