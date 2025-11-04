Ислам ынтымақтастығы ойындары: Эр-Риядта Қазақстан атынан кімдер бақ сынайды

7-21 қараша аралығында Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында Ислам ынтымақтастығы ойындары өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан құрамасы 15 спорт түрі бойынша бақ сынайды. Төменде құрама тізімі берілген:
Күрес: Ризабек Айтмұхан, Нұрқожа Қайпанов, Ислам Евлоев, Зейнеп Баянова, Ирина Казюлина, Эльмира Сыздықова
Дзюдо: Мәди Амангелді, Айдар Арапов, Бақжан Байтас, Шерзод Давлатов, Ержан Еренқайыпов, Толғанай Әбеуова, Диана Бүркеева, Аруна Жангелдина, Назгүл Маратова, Дина Мұханбет, Самалай Ерғалиева
Каратэ: Даяна Даренская, Никита Тарнакин, Софья Берульцева, Жоламан Биғабыл
Муай-тай: Әбіл Ғалиев, Александр Цариков, Алёна Ожередова, Игорь Коваленко, Нұртаза Жұмаханов, Тұрар Дүйсехан
Таеквондо: Айша Әділбекқызы, Әзірет Дүйсенбек, Бауыржан Хасенов, Ботагөз Қапанова, Камила Аймұқашева, Нұрбек Ғазез, Ярина Пуганцова
Ауыр атлетика: Арай Нұрлыбекова, Артём Антропов, Аружан Дәулетова, Аянат Жұмағали, Дарья Балабаюк, Любовь Ковальчук, Нұрғиса Әділетұлы, Едіге Емберді
Джиу-джитсу: Жігер Алматай, Али Иманвердиев, Мансұр Хабибулла, Рамазан Құсайынов, Алдияр Серік, Жібек Құлымбетова, Ажар Салықова, Аделя Ушурова, Мариан Журавлёва
Киберспорт: Шыңғыс Дәулетқали
Семсерлесу: Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Ерлік Сертай, София Актаева
Ушу: Аян Тұрсын, Ибрагим Айтахунов, Ислам Каримов, Карина Исмаилова, Рафхат Зерипов, Юлтуз Юлдашова
Үстел теннисі: Айдос Кенжіғұлов, Алан Құрманғалиев, Кирилл Герасименко
Гандбол: Арайлым Әбдіхамит, Жаннат Айтенова, Яна Франковская, Ирина Хасакханова, Жанерке Қуандықова, Алеся Малышева, Мадина Мырзамсейітова, Кира Немтырева, Мария Пупченкова, Кристина Радаева, Назым Сабыржанқызы, Жанерке Сейітқасым, Мария Ситникова, Аида Жапарова, Дамира Жапарова, Злата Звягина
Жеңіл атлетика: Максим Фроловский, Евгений Лабутов, Евгений Прокудин, Георгий Шейко, Виталий Земс, Виктория Ан, Ирина Конищева, Ирина Сизова, Александра Залюбовская, Аделина Земс
Жүзу: Ғалымжан Балабек, Даниил Черепанов, Глеб Коваленя, Әділбек Мусин, Айбат Мырзамұратов, Максим Сказобцов, София Сподаренко
Пенчак силат: Жалғасбай Уәли, Ақнұр-Айым Ісмұрзина, Арай Аманбай, Нұрдәулет Тасмағамбетов
Айта кетейік, құрам тізімінде өзгерістер болуы мүмкін.