Иранның жаңа Жоғарғы Көшбасшысы сайланды
Аятолланың 56 жастағы екінші ұлы, Ислам революциялық гвардия корпусымен тығыз байланысты Моджтаба Хаменеи Хаменеидің Жоғарғы Көшбасшы лауазымына сайланды.
Иранның Аятоллалар Кеңесі Әли Хаменеидің ұлы Моджтаба Хаменеиді келесі Жоғарғы Көшбасшы етіп сайлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақпаратты Iran International таратты.
Белгілі болғандай, Аятолланың 56 жастағы екінші ұлы, Ислам революциялық гвардия корпусымен тығыз байланысты Моджтаба Хаменеи Хаменеидің Жоғарғы Көшбасшы лауазымына үміткерлердің қатарында болды.
Бұған дейін Иранның Жоғарғы Көшбасшысы Аятолла Әли Хаменеидің қайтыс болуынан кейін Иранда уақытша көшбасшылық кеңесі құрылғанын хабарлаған болатынбыз. Иран президенті Масуд Пезешкиан өтпелі кезеңде Жоғарғы Көшбасшының міндеттерімен бірге өз міндеттерін атқарды.
1 наурызда Иран Аятолла Әли Хаменеидің Израиль мен АҚШ бірлескен әскери операциясы нәтижесінде қайтыс болғанын ресми түрде растады. Иран 40 күндік аза тұту күнін жариялады, ал келесі апта жұмыс істемейтін апта болады. Сонымен қатар, АҚШ президенті Дональд Трамп CBS News арнасына берген сұхбатында Хаменеидің қайтыс болуынан кейін "Иранмен келісімге келу оңайырақ болады" деп мәлімдеді.
