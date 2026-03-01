Иранда уақытша Жоғарғы көшбасшы тағайындалды
Ол жаңа Жоғарғы көшбасшы сайланғанша елді басқарады.
Бүгiн 2026, 15:50
Фото: pixabay.com
Иранда аятолла Алиреза Арафи уақытша Жоғарғы көшбасшы қызметіне тағайындалды. Ол елді жаңа Жоғарғы көшбасшы сайланғанға дейін басқаруды атқарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
IRNA-ның ресми мәліметінше, Арафи Иранның жетекшілік кеңесіне кірген.
1 наурызда Иран ресми түрде Жоғарғы көшбасшы Али Хаменеи қаза тапқанын растады. Ол Израиль мен АҚШ жасаған әскери операцияның алғашқы сағаттарында қаза тапқан.
Елде 40 күндік аза жарияланды, алайда кейбір Тегеран тұрғындары Хаменейді исламдық режимнің символы ретінде қабылдап, хабарды шаттықпен қарсы алған.
