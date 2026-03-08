Ирандық дрон Дубайдағы элиталық зәулім ғимаратқа соққы жасады
Құтқарушылар 88 қабатты зәулім ғимараттан адамдарды эвакуациялап жатыр.
Бүгiн 2026, 00:38
38Фото: pinterest
Ирандық камикадзе-дрон Дубайдағы элиталық «23 Marina Tower» зәулім ғимаратына соққы жасағаны туралы шетелдік БАҚ жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік желілерде қала тұрғындары жариялаған видеоларда ғимараттан қою қара түтін шығып жатқанын көруге болады.
Алдын ала мәлімет бойынша, ұшқышсыз аппараттың сынықтары көпірге құлап, салдарынан жеңіл автокөлік өртенген.
