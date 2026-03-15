Ирандағы қақтығыс: зымыран соққыларынан 300-ден астам экологиялық оқиға тіркелді
Экологиялық және мәдени зиянның салдары ондаған жылдарға созылуы мүмкін деп болжануда.
Зымыран соққылары мен мұнай қоймаларының жарылыстары Иранда ғана емес, көршілес елдерде де миллиондаған адамдардың денсаулығына қауіпті улы заттардың таралуына әкелді, деп хабарлайды BAQ.KZ Bloomberg-ке сілтеме жасап.
Ұлыбританияның коммерциялық емес CEOBS ұйымы соңғы соғыс қимылдары аясында экологияға қауіп төндіретін 300-ден астам оқиғаны тіркеді.
Сарапшылардың айтуынша, Тегеран маңындағы мұнай қоймаларына Израильдің соққысы ең үлкен экологиялық қауіп тудырған оқиға болды. Жауған жаңбыр ластаушы заттарды суда ерітіп, оларды адам ағзасына – жүйке жүйесі, қан, бүйрек және бауырға – зиянды етіп жеткізді.
Сонымен қатар, АҚШ пен Израильдің соққылары Иранның мәдени мұрасына да елеулі зиян келтірді. Иран мәдениет министрлігінің мәліметінше, соғыстың алғашқы екі аптасында кемінде 56 мұражай мен тарихи нысан зақымдалған, соның ішінде 16 ғасырда салынған Голестан сарайы бар.
Экологиялық және мәдени зиянның салдары ондаған жылдарға созылуы мүмкін деп болжануда.
