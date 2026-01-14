Ирандағы наразылықта 2500-ден астам адам қаза тапты – БАҚ

Иранда экономикалық қиындықтарға байланысты басталған наразылық салдарынан қаза тапқандар саны 2 550 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
АҚШ-та орналасқан Human Rights Activist News Agency (HRANA) құқық қорғау белсенділерінің жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, Ислам Республикасындағы наразылық шерулері 17-күн қатарынан тоқтаған жоқ.
Есепке сәйкес, қаза тапқандардың 2 403-і наразылыққа шыққан азаматтар, олардың ішінде 12 кәмелетке толмаған бала бар. Сондай-ақ 147 құқық қорғау органының қызметкері көз жұмғаны көрсетілген. Бұған қоса, тәртіпсіздіктер барысында 1 134 адам жарақат алған, ал 18 434 адам ұсталған.
Иранның ресми билігі наразылықтар кезінде қаза тапқандар мен жараланғандар санына қатысты әзірге ешқандай ресми мәлімдеме жасаған жоқ.
Бұған дейін HRANA наразылықтардың 16-күніне арналған есебінде 664 адамның қаза тапқанын және 10 721 адамның ұсталғанын хабарлаған болатын.
Ирандағы наразылық акциялары
Ирандағы наразылық шерулері 2025 жылғы 28 желтоқсанда Тегеран қаласындағы тарихи «Гранд-базарда» басталды. Дүкен иелері ұлттық валютаның шетелдік валюталарға қатысты күрт құнсыздануына және экономикалық жағдайдың нашарлауына байланысты наразылық білдірген. Кейін бұл толқулар елдің көптеген қалаларына тез тарады.
8 қаңтарда Тегеранда наразылықтар күрт ушығып, тәртіпсіздіктер кезінде шерушілер (оның ішінде әртүрлі топтар) көптеген нысандарды өртеп, қиратты. Атап айтқанда, көптеген автобустар мен жедел жәрдем көліктері, ондаған тұрғын үй, банктер, мешіттер, ауруханалар, сондай-ақ өзге де мемлекеттік және қоғамдық ғимараттар зақымданған.
Наразылық акциялары күшейгеннен кейін Иран билігі ел аумағында интернетке қолжетімділікті жалпыұлттық деңгейде шектеу енгізді.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға "өте қатаң шаралар қолданамыз" деп ескерту жасаған еді.