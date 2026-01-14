"Өте қатаң шаралар қолданамыз": Трамп Иранға ескерту жасады

АҚШ президенті Дональд Трамп Иран билігі үкіметке қарсы наразылыққа шыққандарды өлім жазасына кесуді бастаса, Вашингтон «өте қатаң шаралар» қабылдайтынын мәлімдеді. Бұл туралы ол CBS News арнасына берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біз өте қатаң шаралар қолданамыз. Егер олар осындай әрекетке барса, жауап өте қатал болады, – деді Трамп CBS Evening News бағдарламасының жүргізушісімен Мичиган штатындағы Дирборн қаласында өткен эксклюзивті сұхбат барысында.
Трамп соңғы екі аптадан астам уақытқа созылған наразылықтар кезінде «айтарлықтай көп адам» қаза тапқанынан хабардар екенін айтты. CBS News дереккөздерінің мәліметінше, қаза тапқандар саны кемінде 12 мың адамды, ал кей бағалаулар бойынша 20 мыңнан да асып кетуі мүмкін. Бұл ақпарат Тегеран мәйітханасында қатар-қатар жатқан мәйіт салынған қаптар түсірілген бейнежазбалармен расталатыны айтылды.
Сейсенбі күні Truth Social желісіндегі жазбасында Трамп Иран шенеуніктерін кез келген зорлық-зомбылық үшін «өте жоғары баға төлейтінін» ескертті және Иран халқына «көмек жолда» екенін мәлімдеді. Сондай-ақ ол «мағынасыз кісі өлтіру тоқтағанға дейін» Иран өкілдерімен барлық кездесулерді тоқтататынын айтты.
Сұхбат барысында АҚШ президенті Иран азаматтарына көрсетілетін көмектің «әртүрлі формада» болатынын, оның ішінде экономикалық қолдау да қарастырылуы мүмкін екенін атап өтті. Сонымен қатар ол өткен жылы АҚШ-тың Ирандағы үш ядролық нысанға жасаған әуе соққыларын еске алды, алайда егжей-тегжейлі мәлімет бермеді.
Ирандағы түпкі мақсаты туралы сұраққа Трамп: Түпкі мақсат – жеңіс. Мен жеңгенді ұнатамын, – деп жауап берді.
«Жеңіс» ұғымын түсіндіре отырып, ол бұрынғы әскери операцияларды атады: Венесуэла басшысы Николас Мадуроны ұстау әрекеті, 2019 жылғы Сириядағы рейд, ДАИШ жетекшісі Әбу Бәкір әл-Багдадидің жойылуы және 2020 жылы Иранның «Кудс» арнайы бөлімшесінің қолбасшысы Қасым Сүлейманидің өлтірілуі.
Біз Иранда мұндай жағдайдың болғанын қаламаймыз. Егер адамдар наразылық білдірсе – бұл бір мәселе. Ал мыңдаған адамды өлтіре бастаса, енді дарға асу туралы әңгіме шықса, оның соңы олар үшін жақсылыққа апармайды, – деді Трамп.