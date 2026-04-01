Иранда соғыс салдарынан жаппай жұмыссыздық күшеюде
Иранда АҚШ пен Израильмен қақтығыс аясында жаппай жұмыстан босату толқыны күшейіп келеді. Бұл туралы елдің Еңбек және әл-ауқат министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Ресми деректерге сәйкес, соғыс салдарынан шамамен 2 миллион адам жұмысынан айырылған. Жаппай қысқартулар тек әуе шабуылдарына ұшыраған кәсіпорындарда ғана емес, сонымен қатар өндіріс, бөлшек сауда, логистика және цифрлық секторларда да байқалады.
Сарапшылардың айтуынша, тұтынушылық сұраныс күрт төмендеп, халық тек ең қажетті тауарларды сатып алуға көшкен. Бұл туризм, қоғамдық тамақтану және сауда салаларына кері әсерін тигізген.
Сонымен қатар интернеттің уақытша шектелуі елдің ІТ және цифрлық экономикасына айтарлықтай зиян келтірген. Бағалауларға сәйкес, интернеттің әр күні экономиканы ондаған миллион доллар шығынға ұшыратады.
Өнеркәсіп секторында да жағдай күрделі. Әсіресе мұнай-химия және металлургия кәсіпорындарына жасалған соққылардан кейін мыңдаған адам жұмыссыз қалған. Жеткізілім тізбегінің бұзылуы автокөлік және тоқыма салаларына да әсер етіп отыр.
Ресми мәліметтер бойынша, елдегі инфляция деңгейі 50%-дан асқан. Сарапшылар бұл көрсеткіш алдағы айларда одан әрі өсуі мүмкін екенін айтады.
Үкімет жұмыссыз қалған азаматтарды қолдау үшін шағын несие бағдарламаларын іске қосқанымен, мамандар бұл шаралар экономикалық дағдарыстың салдарын толық өтей алмайтынын ескертеді.
Қазіргі жағдайда, егер қақтығыс жалғасып, санкциялық қысым күшейсе, елдегі әлеуметтік-экономикалық ахуал одан әрі күрделене түсуі мүмкін.
