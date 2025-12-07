Иранда марафон ұйымдастырушылары хиджабсыз әйелдер үшін қамауға алынды

Иран сот жүйесі марафонның екі ұйымдастырушысын хиджабсыз әйелдерге жарысқа қатысуға рұқсат бергені үшін қамауға алды. Бұл туралы жұма күні Киш аралында өткен марафонда әйелдердің хиджабсыз суреттері әлеуметтік желілерде жарияланған соң белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасайды.
Марафонға екі мың әйел және 3 мың ер адам қатысқан. Кейбір қызыл футболка киген қатысушылар хиджаб немесе басқа бас киім кимегені байқалған. Бұл көрініс Ирандағы әйелдер киіміне қатысты билік шектеулеріне қарсы наразылық ретінде қаралды.
Иран билігі ұйымдастырушыларға қатысты жедел шаралар қабылдағанын хабарлады. Кишадағы Прокурор жарысты өткізу фактісін “қоғамдық моральды бұзу” деп атады. Сот басшысы сонымен қатар қоғамдық орындарда хиджаб кимейтін әйелдерге қарсы науқанды қайта бастау туралы ескерту жасаған.
Хиджаб мәселесі елде ұзақ уақыт талқыланып келеді. Үкімет кейде ережелерді жеңілдетіп, кейде бұзушыларға қатаң жазаны қолданған. 2022 жылы Иранда хиджаб кию ережесін бұзған жас әйел Махса Аминидің өлімі үлкен наразылыққа себеп болған, содан кейін билік күш қолдану арқылы наразылықты басқан.
Қазіргі уақытта Иранда әйелдердің киім таңдау мәселесі мен биліктің реакциясы қоғамда қарама-қайшылық туғызып отыр, әсіресе жас ұрпақ арасында.