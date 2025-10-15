Иран ұлттық валютаның номиналын бекітеді

Иранның саяси мақсаттылығын анықтау кеңесінің жоғары бақылау комитеті номиналдың бір бөлігі ретінде ұлттық валютадағы банкноттардан төрт нөлді алып тастауды мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Прайм сайтына сілтеме жасап.
5 қазанда Иран парламенті ұлттық валюта банкноттарынан төрт нөлді алып тастау туралы заң жобасын мақұлдады.
Мақсаттылықты сараптау кеңесінің Жоғары қадағалау комитеті... ұлттық валютаның банкноттарынан төрт нөлді алып тастауды жалпы саясатқа қайшы деп санаған жоқ, - делінген хабарламада.