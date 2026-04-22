Иран Ормуз бұғазында үш кемеге шабуыл жасады
Иранның жартылай ресми ақпарат агенттіктері Ормуз бұғазындағы үшінші кемеге шабуыл жасағанын хабарлады
Иран Ормуз бұғазында контейнер тасымалдайтын кемеге оқ жаудырып, оны зақымдады. Бұл жағдай АҚШ пен Иран арасындағы соғысты тоқтатуға бағытталған келіссөздерді ұйымдастыруды күрделендіре түсті. 22 сәуірде таңертең жасалған шабуылды Иранның әскерилендірілген Ислам революциясы сақшылар корпусы жүзеге асырғаны хабарланды, деп жазады AP news.
Оқиға АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен жасалған бітімді белгісіз мерзімге ұзартқаннан кейін болды. Ақ үй бұл шешім Тегеранға келіссөздер алдында «бірыңғай ұсыныс» әзірлеуге мүмкіндік беру үшін қабылданғанын мәлімдеген.
Иран билігі бітім мерзімінің ұзартылғанын ресми түрде растаған жоқ.
Shehbaz Sharif Трампқа алғыс айтып, бұл шешім дипломатиялық күш-жігерді жалғастыруға уақыт беретінін мәлімдеді.
Үшінші кеме де шабуылға ұшырады
Иранның жартылай ресми ақпарат агенттіктері сәрсенбі күні Революциялық гвардия Ормуз бұғазындағы үшінші кемеге шабуыл жасағанын хабарлады. Бұл жағдай соғысты тоқтатуға бағытталған талпыныстарға күмән тудырып отыр.
Nour News, Fars және Mehr агенттіктерінің мәліметінше, шабуылға ұшыраған кеме «Эйфория» деп аталады. Ақпарат құралдары кеменің Иран жағалауы маңында қайырлап қалғанын жазды, алайда толық мәлімет берілмеді.
Иран мемлекеттік телеарнасы бұған дейін шабуыл жасалған тағы екі кеменің қолға түскенін хабарлады.
АҚШ Иранмен байланысты танкерді ұстаған
Сейсенбі күні Pentagon америкалық әскерилер бұған дейін Иран мұнайын Азияға заңсыз тасымалдады деген күдікпен санкция салынған мұнай танкеріне мінгенін мәлімдеді. Сонымен бірге әлем елдеріне Тегеранмен байланысы бар кемелерді бақылауға алу жөнінде ескерту жасалды.
Бұл – АҚШ әскері ұстаған Иранмен байланысты екінші кеме.
Қаза тапқандар саны артты
Ресми мәлімет бойынша, соғыс басталғалы Иранда кемінде 3375 адам қаза тапқан.
Lebanon аумағында 2290-нан астам адам көз жұмған.
Israel аумағында 23 адам қаза тапқан, ал Парсы шығанағындағы араб мемлекеттерінде оннан астам адам мерт болған.
Сонымен қатар Ливанда 15 израильдік сарбаз және аймақта 13 америкалық әскери қызметкер қаза тапқаны хабарланды.
