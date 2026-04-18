Иран Ормуз бұғазын ашу туралы шешімнің күшін жойды
Вашингтон бұғаздағы Иран порттарын АҚШ-тың блокадасы Вашингтон мен Тегеран арасында келісімге қол жеткізілгенге дейін жалғасатынын уәде етті.
Иран Қарулы Күштері Ормуз бұғазын "қатаң бақылауға" қайтарып, алдыңғы күні қабылданған кеме қатынасына ашу туралы шешімді өзгерткенін хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW арнасына сілтеме жасап.
Сенбі, 18 сәуірде Ислам Республикасы теледидары таратқан мәлімдемеде елдің Қарулы Күштерінің Біріккен қолбасшылығы АҚШ-тың Иран порттарына қойған блокадасы алынып тасталғанға дейін кемелердің бұғаз арқылы өтуіне жол бермейтінін ескертті.
Ормуз бұғазындағы жағдай АҚШ Иранға кіретін барлық кемелердің қозғалыс еркіндігін қалпына келтіргенге дейін қатаң бақылауда болады, – делінген мәлімдемеде.
Мәлімдемеге сәйкес, Иран билігінің кейбір кемелердің бұғаз арқылы өтуіне рұқсат беру туралы шешімі "жақсы ниетпен" қабылданған, бірақ олардың айтуынша, АҚШ әскери күштері "қарақшылық пен теңіз тонауымен айналысуды жалғастыруда".
17 сәуірде Тегеран Израиль мен Ливанның радикалды исламшыл "Хезболла" тобы арасындағы атысты тоқтату мерзімі ішінде Ормуз бұғазының ашылатынын жариялады.
Ливандағы атысты тоқтатуға байланысты барлық коммерциялық кемелер үшін Ормуз бұғазы арқылы өту атысты тоқтатудың қалған мерзіміне толық ашық деп жарияланды, – деп жазды Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи әлеуметтік желіде.
АҚШ президенті Дональд Трамп бұл шешімді құптады.
Иран жақында Ормуз бұғазы толығымен ашық және кемелердің толық өтуіне дайын екенін жариялады. Рахмет! – деп жазды ол Truth Social-да.
Дегенмен, Вашингтон бұғаздағы Иран порттарын АҚШ-тың блокадасы Вашингтон мен Тегеран арасында келісімге қол жеткізілгенге дейін жалғасатынын уәде етті.
18 сәуір таңертең Reuters агенттігі MarineTraffic кемелерді бақылау қызметіне сілтеме жасай отырып, сұйытылған мұнай газын, мұнай өнімдерін және химиялық заттарды тасымалдайтын танкерлер керуені Ормуз бұғазы арқылы өткенін хабарлады.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге жаңа талап енгізілді: Басты өзгерістер қандай?
- Ақтөбе облысында жоғалып кеткен 10 жасар баланың денесі табылды
- Жалған "диагноз" бен "ақ билет": Заңды елемейтін "көмекшілер" де, шақырылушылар да жауапқа тартылады
- Ең төменгі жалақы өссе, мобильді аударымдарға қойылатын талаптар да өзгереді
- Қазақстан бюджетіне 7 трлн теңгеге жуық салық түсті: Берешек 716 млрд теңгеден асты