Иран Болгарияға қатаң ескерту жасады
Осы аптаның басында Болгария парламенті америкалық әскери ұшақтарды Безмер әскери әуе базасына орналастыруды мақұлдады. Бұл шешім жергілікті тұрғындардың наразылығын туғызды. Олар аймақтағы шиеленістің күшеюіне байланысты аталған база ықтимал әскери нысанаға айналуы мүмкін деп қауіптенеді.
Тегеран Болгария АҚШ-қа өз әскери базаларын пайдалануға рұқсат бергеннен кейін бұл елге тағы да қатаң ескерту жасады. Балқан елінің бұл шешімі екі мемлекет арасындағы дипломатиялық шиеленістің жаңа көзіне айналды.
Болгариядағы шешім қабылдайтын тұлғалар өздерінің әскери базаларында АҚШ-тың әуеде жанармай құятын әскери ұшағын орналастыру жөніндегі қауіпті шешімі үшін жауап беруі тиіс, – деп мәлімдеді Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Эсмаил Бағаи.
Тегеран бұл бір реттік жағдай емес екенін атап өтті. Иран тарапының айтуынша, мұндай қадамдар бұған дейін де АҚШ-тың Иранға қарсы әскери операцияларын қолдау мақсатында жасалған.
Иран Сыртқы істер министрлігі екі халықтың арасындағы бұрыннан қалыптасқан достық қарым-қатынасты да еске салды.
Болгар халқы ирандықтардың ешқашан Болгарияға қарсы болмағанын жақсы біледі. Ондаған жылдар бойы халықтарымыздың арасындағы қарым-қатынас өзара құрметке негізделіп келеді, – делінген министрлік мәлімдемесінде.
Бұл – Иранның Болгария аумағында америкалық әскери авиацияның болуына байланысты үшінші рет ескерту жасауы.
Шиеленіс АҚШ президенті Дональд Трамптың Болгарияның премьер-министрі Румен Радевке әуе базасына көрсеткен қолдауы үшін алғыс айтқанынан бірнеше күн өткен соң күшейе түсті.
Рақмет сізге, премьер-министр Радев! Болгария Трамптың жағында және Иранның қоқан-лоққысына қарамастан АҚШ Әуе күштерінің базасын қолдайды, – деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
Өзара мәлімдемелерден кейін Болгарияда алаңдаушылық күшейді. Дегенмен Қорғаныс министрі Димитар Стоянов халықты жағдайдың аса қауіпті емес екеніне сендіруге тырысты.
bTV телеарнасына берген сұхбатында Стоянов Иранның Болгарияға зымыранмен соққы беру ықтималдығына алаңдамайтынын, бірақ «бәрі де болуы мүмкін» екенін мойындады.
Осы аптаның басында Болгария парламенті америкалық әскери ұшақтарды Безмер әскери әуе базасына орналастыруды мақұлдады. Бұл шешім жергілікті тұрғындардың наразылығын туғызды. Олар аймақтағы шиеленістің күшеюіне байланысты аталған база ықтимал әскери нысанаға айналуы мүмкін деп қауіптенеді.
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