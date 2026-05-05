Парсы шығанағында шиеленіс күшейді: Иран кемелер мен порттарға соққы жасады
АҚШ тарапының мәліметінше, америкалық жалаумен жүрген екі сауда кемесі бұғаздан қауіпсіз өткен.
Парсы шығанағы аймағында шиеленіс күшейді. Халықаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Иран Ормуз бұғазы маңында және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі (БАӘ) мұнай инфрақұрылымына қатысты нысандарға соққы жасаған, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Оқиға Ормуз бұғазы аумағында және БАӘ-дегі мұнай порттары маңында тіркелген. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, бірнеше кемеде өрт шыққан.
Бұл жағдай АҚШ президенті Дональд Трамп тарапынан АҚШ Әскери-теңіз күштеріне теңіз сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бұйрық бергеннен кейін болған. Вашингтон бұл бастаманы “теңіздегі еркін қозғалысты қорғау” операциясы ретінде атаған.
АҚШ тарапының мәліметінше, америкалық жалаумен жүрген екі сауда кемесі бұғаздан қауіпсіз өткен. Сонымен қатар АҚШ Әскери-теңіз күштері аймақта күзет жұмыстарын күшейткен.
Алайда Иран тарапы АҚШ кемелеріне қатысты мәлімдемелерді жоққа шығарып, аймақтағы әскери және теңіз қозғалысын өз бақылауында ұстайтынын мәлімдеген.
Оқиғалар нәтижесінде аймақтағы қауіпсіздік ахуалы күрт ушығып, мұнай бағасының көтерілуіне де әсер еткені хабарланды. Сарапшылар жағдайдың одан әрі шиеленісу қаупі жоғары екенін ескертуде.
