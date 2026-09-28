Иран АҚШ-пен қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге шақырды
Тегеран өткен аптада Нью-Йорктегі БҰҰ Бас Ассамблеясы аясында бейбіт келісім бойынша ұсынысын жариялаған.
Иран АҚШ президенті Дональд Трамп Тегеранның Ормуз бұғазын қайта ашу және әскери әрекеттерді тоқтату жөніндегі ұсынысын қабылдамағаннан кейін қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге шақырды, деп хабарлайды Reuters.
Иранның сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Тегеранның шарттары анық екенін айтып, Ормуз бұғазының жұмысын қалпына келтіруге бағытталған кез келген қадам сол талаптардың орындалуына байланысты болатынын мәлімдеді. Оның сөзінше, тығырықтан шығудың жалғыз жолы – келіссөздер арқылы ортақ шешімге келу.
Тегеран өткен аптада Нью-Йорктегі БҰҰ Бас Ассамблеясы аясында бейбіт келісім бойынша ұсынысын жариялаған. Иран билігі бұл ұсынысты Катардың делдалдығы арқылы АҚШ-қа жеткізгенін мәлімдеді.
Трамп 26 қыркүйекте Иранның ұсынысынан бас тартқанын айтты. Оның пікірінше, Тегеран Ормуз бұғазын тез арада ашу жөнінде келісімге келуге тырысып отыр. Дегенмен АҚШ президенті дипломатиялық арналардың жабылмағанын айтып, америкалық келіссөз жүргізушілердің осы аптада Иран өкілдерімен келіссөздерді жалғастыратынын күтетінін жеткізді.
АҚШ-тың БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Майк Уолтц Трамптың ұсынысты Иран санкцияларды дереу алып тастауды және бұғатталған активтерді босатуды талап еткендіктен қабылдамағанын айтты. Оның сөзінше, АҚШ президенті Тегеранның ядролық бағдарламасын тоқтату жөнінде шынайы келіссөз жүргізуге дайын екеніне сенімді емес.
Иран президенті Масуд Пезешкян Тегеранның ядролық бағдарламасы мен басқа да мәселелер бойынша келіссөздер жүргізуге дайын екенін, алайда қысым мен қорқытуға жол бермейтінін мәлімдеді. Ол Иран соғысты қаламайтынын, бірақ қысым мен шабуылдарға жауап ретінде қорғанатынын айтты.
Қақтығыс Ормуз бұғазы арқылы өтетін мұнай тасымалына кері әсер етіп, әлемдік экономикаға салмақ түсіріп отыр. Сонымен қатар аймақтағы әскери әрекеттердің кеңеюі Сауд Арабиясы мен Йемендегі жағдайға да әсер етуде.
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