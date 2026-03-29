  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Иракта «Аль-Хашд аш-Шааби» штабына жасалған соққыдан үш адам қаза тапты

Иракта «Аль-Хашд аш-Шааби» штабына жасалған соққыдан үш адам қаза тапты

«Аль-Хашд аш-Шааби» құрылымдары ИМ террористік ұйымына қарсы күрес кезінде құрылған.

Бүгiн 2026, 11:07
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pixabay.com Бүгiн 2026, 11:07
Бүгiн 2026, 11:07
34
Фото: pixabay.com

Иракта шииттік халықтық жасақ – «Аль-Хашд аш-Шааби» штабына жасалған әуе соққысы салдарынан кемінде үш адам қаза тауып, тағы жеті адам жараланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Al Jazeera-ға сілтеме жасап.

Басылымның мәліметінше, соққы елдің солтүстігіндегі Киркук әуежайы маңында жасалған.

АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы жалғасып жатқан әскери операциясы аясында Ирак аумағында шииттік жасақтардың позицияларына жасалған америкалық әуе соққылары нәтижесінде ондаған жауынгер қаза тапқан.

Бұған дейін Ирак Сыртқы істер министрлігі Бағдадтағы АҚШ-тың уақытша сенімді өкілін шақырып, оған Анбар провинциясындағы «Аль-Хашд аш-Шааби» штабына, сондай-ақ Эрбильдегі күрд қауіпсіздік күштерінің штабына жасалған соққыларға байланысты наразылық нотасын тапсырғанын мәлімдеген еді.

Айта кетейік, «Аль-Хашд аш-Шааби» жасақтары ИГ террористік ұйымына қарсы күрес кезінде құрылып, оны талқандауда маңызды рөл атқарған. Қазіргі уақытта бұл құрылым ресми түрде Ирак қарулы күштерінің құрамына кіреді. Алайда Вашингтон оны Иранға жақын, Тегеранмен байланысты күш ретінде қарастырады.

Наверх