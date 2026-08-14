Instagram желісінде өзгерістер болды

Бұл жаңарту қазір әлеуметтік желінің барлық қолданушыларында пайда болды.

14 Тамыз 2026, 11:43
АВТОР
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rbc.ru 14 Тамыз 2026, 11:43
14 Тамыз 2026, 11:43
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Фото: rbc.ru

Меtа компаниясына тиесілі Instagram қосымшасының жоғарғы бөлігіндегі Instagram шрифті жаңартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Кеше Instagram-ның қазіргі басшысы Адам Моссери өзінің парақшасында желінің логотипінің өзгеретіні жайлы жазба бөлісті.

Қосымшаның жоғарғы жағындағы логотип-жазудың өзгермегеніне 10 жыл болды, сондықтан оны жаңартатын уақыт келді. Ол түпнұсқаның бірегейлігін, қарапайымдылығы мен ерекше стилін сақтай отырып, заманауи әрі жеңіл түрде қайта әрленді, – деп  жазды ол.

Бұл жаңарту қазір әлеуметтік желінің барлық қолданушыларында пайда болды.

Бұған дейін қазақстандық жастардың 40%-дан астамы Instagram желісін қолданатынын айтқан болатынбыз. 

Жанерке Жәкен

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