Индонезияда көшкін салдарынан қаза тапқандар саны 49-ға жетті

Бір апта бұрын Индонезияның Батыс Ява провинциясында болған көшкін салдарынан қаза тапқандар саны 49-ға дейін өсті. Тағы 15 адам хабар-ошарсыз кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Қатты жаңбырдың әсерінен 24 қаңтарда Батыс Бандунг округіндегі Пасир Лангу ауылында көшкін орын алды. Алдыңғы аптадағы апаттардан кейінгі жағдай Суматра аралында өткен жылғы циклон салдарынан туындаған су тасқыны мен көшкінге ұқсас болып отыр: сол кезде 1 200 адам қаза тауып, миллионнан астам тұрғын үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған.
Құтқарушылар төтенше жағдайға әрекет ету мерзімін жеті күнге, яғни 6 ақпанға дейін ұзартты. Апат аймағында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, тұрғындарды қауіпсіз жерлерге көшіру, зардап шеккендерді іздеу жұмыстары жүргізілуде.
Сонымен бірге, парламенттік комиссия Басарнастың қаржыландыруын қысқартты, бұл агенттіктің табиғи апаттарға әрекет ету қабілетіне қатысты алаңдаушылық туғызып отыр.