"I’m really sorry": Тоқаев Қариннен кешірім сұрады

Бүгiн, 14:52
Ұлттық құрылтай барысында Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннен аталған лауазымның жойылуына байланысты әзіл-қалжың аралас кешірім сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазіргі таңда мемлекеттік кеңесші қызметін Ерлан Карин атқарып келеді. Аталған лауазымды жою туралы шешімді жариялау кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев Ерлан Каринге қарап, ағылшын тілінде: "I’m really sorry", яғни қазақшаға аударғанда "Мен шынымен кешірім сұраймын" деді.

Айта кетейік, Қызылорда қаласында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Ұлттық құрылтайдың бесінші отырысы өтіп жатыр.

