ІІМ діни-экстремистік идеяларды жамылған 22 қылмыстық топтың жолын кесті
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, бұл топтар діни ұрандарды өздерінің қылмыстық әрекеттерін ақтау үшін пайдаланған. Олар бопсалау, алаяқтық, тонау, браконьерлік және есірткі өткізумен айналысқан. Кейбірінің қылмыс жасау үшін атыс қаруын заңсыз сақтағаны анықталды.
15 Қыркүйек 2026, 21:40
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