Хамас Газада атысты тоқтату туралы жаңа ұсынысты қабылдады

Хамас исламшыл қозғалысы Газа секторында бітімге келу туралы ұсынысты қабылдады. Бітім 60 күнге созылады, деп хабарлайды BAQ.KZ. Бұл туралы Al Jazeera жазды.
Мәлімдемеде «Хамас палестиналық фракциялармен бірге кеше Катар мен Мысыр медиаторлары ұсынған ұсынысқа келіскендерін жариялады.
Бір күн бұрын медиаторлар Газа секторында 60 күндік бітімге келуді қамтитын атысты тоқтату келісімін ұсынды.
Келісім жарияланғаннан кейін израильдік шенеунік The Times of Israel басылымына ХАМАСтың соңғы ұсынысын Иерусалимге алғанын растады.
Аты-жөнін атамаған араб дипломатының айтуынша, ХАМАС қабылдаған ұсыныс 60 күндік бітім кезінде 150 палестиналық тұтқынның орнына 10 тірі кепілді босатуды көздейді. Ол мәміледе кепілге алынғандардың мәйітін беру де қамтылатынын айтты.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Израиль Газа қаласын басып алу жоспарын жүзеге асыруда Хамастың үлкен қысымға ұшырағанын айтты.
Израиль Қорғаныс министрі Исраэл Кац та Израиль әскері анклавтың солтүстік бөліктерін басып алу жоспарын алға жылжытып жатқан кезде Хамастың Газа секторында атысты тоқтату туралы келіссөздер үстеліне оралғанын айтты.
Газа қаласына назар аудару – бұл әскери, үкіметтік және символдық мәні бар орталық. Басшылық сонда, ал әскери қанаттың негізгі инфрақұрылымы сонда. Хамас сонымен бірге бұл қазір оның күшінің өзегі екенін біледі, - деді Кац.
Израильдің Газаның шығысындағы шабуылдары тоқтаусыз жалғасуда. Жергілікті тұрғындар Израиль шабуылдарының күні-түні болып жатқанын айтады.